Stranger Things 4: ecco quando arriverà il trailer!

Nella giornata di oggi è apparso un misterioso countdown sulla pagina di Stranger Things, che probabilmente suggeriva l'arrivo di un nuovo trailer. Adesso, attraverso un post pubblicato appena un'ora fa, i social dello show confermano la news: il trailer arriverà infatti domani!

Nel breve video pubblicato vediamo un orologio a pendolo, a cui l'inquadratura si avvicina pian piano. Appena lo raggiungiamo, delle spaccature compaiono sul vetro dell'orologio, e appare la scritta "trailer tomorrow".

Un post che è in verità soltanto una conferma, in quanto il countdown comparso oggi alle 16 sul canale Youtube di Stranger Things, dove sarà in livestream fino a domani, indicava una durata complessiva di 24 ore. Dunque è comprensibile pensare che il trailer arriverà proprio intorno alle 16 di domani.

Un'attesa che può sembrare lunga, ma in verità è molto breve se si pensa che i fan dello show hanno aspettato ben tre anni per avere qualcosa sulla quarta stagione. La terza, infatti, è arrivata su Netflix nel lontano 2019. Adesso, dopo il teaser di Stranger Things 4 arrivato a Marzo, il pubblico è pronto a tornare ad Hawkins con il primo trailer, nella speranza di riuscire a scoprire nuovi dettagli di trama. Non ci resta che attendere (soltanto) fino a domani.