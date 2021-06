Stranger Things 4, quando arriveranno novità sulla nuova stagione?

I fan di Stranger Things sono abituati alle lunghe attese e il nuovo trailer della quarta stagione ha certamente dato motivi sufficienti per preoccuparsi ed elaborare nuove entusiasmanti teorie su ciò che accadrà a Undici (Millie Bobby Brown),e al resto dei protagonisti in questa stagione.

Finn Wolfhard, che interpreta Mike, ha recentemente rivelato che i fan potrebbero non vedere i nuovi episodi fino al prossimo anno e David Harbour (Jim Hopper) ha detto che la produzione potrebbe finire alla fine dell'estate.



Come se ciò non bastasse ad aumentare l’attesa, secondo quanto riferito, alcune riprese di Stranger Things si sono svolte nel cimitero di Hawkins. In questo momento, la preoccupazione maggiore è che un personaggio possa non vivere per vedere la fine della stagione. Dopo mesi passati a sentire il cast parlare di quanto la quarta stagione sia oscura è lecito iniziare ad avere paura per il proprio personaggio preferito.

Netflix non ha ancora fornito una data di uscita ufficiale per la quarta stagione di Stranger Things, ma tutto ci lascia pensare che i nuovi episodi non arriveranno prima dell'inizio del 2022.

Se le riprese termineranno alla fine di agosto, con la normale quantità di lavoro di post produzione richiesto per uno spettacolo pieno di effetti visivi come Stranger Things, questo ci fa pensare che la quarta stagione non arriverà quest'anno.



Per aggiungere nuovi ingredienti all'attesa, sono stati rivelati i titoli dei primi quattro episodi:

Chapter 1: The Hellfire Club

Chapter 2: Tick Toc Mr. Clock

Chapter 3: You Snooze You Lose

Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey



Il primo teaser ci ha rivelato che Hopper è ancora vivo ma si trova in una prigione in Russia, il secondo teaser trailer di Stranger Things è arrivato il 6 maggio scorso e ci ha permesso di dare uno sguardo all’agghiacciante struttura, l'Hawkins Lab, in cui Undici ha trascorso la sua infanzia sottoposta all’addestramento del dottor Martin Brenner (Matthew Modine) nel tentativo di sfruttare e sviluppare al massimo i suoi poteri.



Un nuovo teaser potrebbe arrivare nelle prossime settimane per placare la sete di conoscenza dei fan, ma per un trailer vero e proprio, in cui magari ci verrà svelatala data di uscita, forse dovremmo aspettare la fine delle riprese.



Quali sono le vostre teorie sulla quarta stagione di Stranger Things? Fatecelo sapere nei commenti!