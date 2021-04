Stranger Things 4, quando arriveranno i nuovi episodi? Risponde Finn Wolfhard

I fan della serie Netflix aspettano con ansia di scoprire qualche dettaglio in più sulle puntate della quarta stagione di Stranger Things, Finn Wolfhard ha quindi anticipato una eventuale data di uscita per le prossime puntate inedite.

L'interprete di Mike Wheeler ha risposto a varie domande dei fan e l'account di Twitter non ufficiale @SThingsSpoilers ha condiviso un video in cui Finn Wolfhard ha detto la sua su quando sarà possibile vedere la quarta parte di Stranger Things. Secondo quanto afferma l'attore infatti le prossime puntate inedite potrebbero fare il loro debutto su Netflix nel corso del 2022, a differenza dei piani originali del colosso dello streaming, che intendeva pubblicare la quarta stagione nei primi mesi del 2021. Ovviamente il ritardo è dovuto alla pandemia di Coronavirus, che ha fermato i lavori sui set televisivi di tutto il mondo: le riprese di Stranger Things infatti sono state sospese per diversi mesi, ripartendo solo ad ottobre.

Le parole di Finn Wolfhard comunque sono state accolte con entusiasmo dai fan, anche se in molti speravano di vedere la quarta stagione nel 2021. Nelle scorse settimane sono state condivise alcune foto dal set di Stranger Things 4, mentre ecco un'intervista a Gaten Matarazzo in cui parla del suo personaggio.