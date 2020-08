Stranger Things 4: quando esce la nuova stagione su Netflix?

Stranger Things è sicuramente una delle serie Netflix di punta, e dopo la nomination agli Emmy Awards i fan attendono ansiosi l'arrivo della quarta stagione.

Purtroppo anche la serie ideata dai fratelli Duffer ha subito un brusco arresto a causa della pandemia, e le riprese a marzo erano appena incominciate. La maggior parte dei lavori produttivi avrebbe dovuto occupare un periodo da gennaio ad agosto, ma ovviamente tutto è slittato a data da destinarsi. Ora che la situazione sta lentamente tornando alla normalità (o per lo meno, esistono procedure di sicurezza adeguate), il meccanismo verrà rimesso in moto.

Gaten Matarazzo (Dustin) aveva indicato l'autunno come periodo per la ripartenza, e in effetti si vocifera già di una data provvisoria di riapertura dei set. Visto che sono previste location diverse, purtroppo è difficile credere che il tutto verrà ultimato entro il 2020. Chi si aspettava di ritrovare il gruppo di amici sul finire dell'estate o nei primi mesi dell'autunno, come avvenuto per le prime tre stagioni, è destinato a restare deluso.

Dobbiamo considerare che alla fine delle riprese seguirà la fase di post-produzione, che per quanto veloce si porterà via i primi mesi dell'anno venturo, per cui ad essere ottimisti potremmo ipotizzare un'uscita nella primavera del 2021. Per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito, anche se Natalia Dyer ha parlato del ritardo come di una benedizione per Stranger Things.