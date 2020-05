Stranger Things 4: quando uscirà? A che punto è la produzione della serie Netflix

Stranger Things 4 è attesissima dai fan, che non vedono l'ora di saperne di più sulla data di debutto. Ma quando uscirà la nuova stagione?

Abbiamo lasciato i protagonisti dopo la vittoria sulla grossa creatura che aveva attaccato Hawkins nella season 3 (denominata dagli appassionati Mind Flayer 2.0) e l'apparente dipartita di Hopper a causa dell'esplosione del macchinario russo. Ma lo sceriffo è vivo e vegeto, come dimostrato dal primo teaser trailer di Stranger Things 4, quindi è probabile che i riflettori si sposteranno in Russia (dove il capo della polizia potrebbe essere salvato).

Sappiamo che le riprese della quarta stagione sono iniziate a marzo e avrebbero dovuto terminare ad agosto, ma a causa della pandemia da nuovo coronavirus i lavori allo show sono stati messi in pausa. Se tutto fosse andato secondo i piani, la serie Netflix avrebbe potuto debuttare sulla piattaforma tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

Al momento dello stop le riprese dei nuovi episodi erano iniziate da poche settimane, ma il colosso dello streaming ha preferito non rischiare eventuali contagi. D'altronde, la salute dei membri del cast e del team creativo viene prima di tutto il resto. Il produttore esecutivo e regista Shawn Levy ha così dichiarato: "È solo in via precauzionale. Non ci sono membri della troupe malati. Nessuno ha sintomi ma ci è sembrata comunque la cosa più giusta da fare. Sono solo felice che Netflix si preoccupi della salute e del benessere delle persone che lavorano al nostro show."

A questo punto, è quasi da escludere un'uscita di Stranger Things 4 a fine 2020. La speranza è di vedere le nuove puntate per l'inizio del nuovo anno, ma soltanto il tempo e l'evolversi dell'emergenza sanitaria ci daranno le risposte che cerchiamo - non resta insomma che mettersi il cuore in pace e attendere. A proposito dello show, ecco tutti i film che hanno ispirato Stranger Things 4.