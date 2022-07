Stranger Things 4: ecco tutte le questioni rimaste irrisolte nel finale del vol. 2

Stranger Things 4 vol. 2 ha fatto crashare Netflix al momento del suo rilascio e sebbene il pubblico abbia apprezzato notevolmente questo finale, restano ancora molte questioni irrisolte che verranno naturalmente sviscerate solo nel corso della prossima stagione.

Primo tra tutti, il destino di Max. La ragazzina utilizzata come esca per Vecna è stata brutalmente colpita da quello che un tempo altri non era che Henry Creel. Clinicamente morta per un minuto, è stata salvata dalla sua amica Undi, ma per il momento, le sue condizioni appaiono davvero critiche e non sappiamo se riuscirà ad uscire dallo stato di coma in cui si trova.

In molti poi, sono curiosi di scoprire chi Nancy sceglierà in Stranger Things 5. Questa stagione ci ha mostrato tutta la complessità del suo rapporto con Jonathan e l'ha portata di fatto a riavvicinarsi a Steve, quello che nella prima stagione era di fatto il suo ragazzo. Chi tra i due avrà la meglio? Nancy potrebbe addirittura non scegliere nessuno dei due, decidendo di prendersi del tempo per se, e dedicarsi anima e corpo alla sua futura carriera da giornalista.

Altra nota dolente, il rapporto tra Mike e Will. Il ragazzino rapito nel corso della prima stagione sembra provare dei forti sentimenti per il suo amico di infanzia. Riuscirà ad essere onesto con lui e a voltare pagina?

Nella seconda stagione, Undi ha incontrato Otto aka Kali, cresciuta con lei al laboratorio di Hawkins. Kali ha il potere di creare illusioni, ma invece di utilizzarlo per salvare il mondo, la ragazzina decide di sfruttare questa sua abilità alla ricerca di vendetta. Non sappiamo cosa ne sia stato di lei. Potrebbe tornare nel corso della stagione 5 per dare una mano a sconfiggere Vecna? In molti ipotizzano addirittura che sarà proprio lei la protagonista del misterioso spin-off di Stranger Things in arrivo.

Vecna sembra essere stato sconfitto nel finale della stagione 4 di Stranger Things, ma Will visto il suo forte legame con il Sottosopra, riesce ancora a sentirlo. In effetti, Will dice a Mike che Vecna ​​"sta male, ma è ancora vivo". Will rivela anche che sa che Vecna ​​non si fermerà finché tutti non saranno morti. Essendo il suo corpo ormai distrutto, come tornerà Vecna? Si fonderà con il Mind Flayer? Diventerà uno Dzalmus, il drago a tre teste di Dungeons & Dragons che Will ha disegnato nella sua foto? Forse avrà anche più teste di quante ne ha disegnato Will e diventerà Tiamat?

Infine, bisognerà capire chi morirà e chi resterà in vita in Stranger Things 5 e come si risolverà la spinosa situazione in Russia. Voi cosa pensate che accadrà nel corso dei prossimi episodi? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.