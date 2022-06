Stranger Things 4, la reazione del cast alla scena di Max che ascolta Running Up That Hill

Una delle scene clou di Stranger Things 4 coinvolge il personaggio di Sadie Sink, Max Mayfield, che ascolta la canzone di Kate Bush, Running Up That Hill, negli ultimi giorni schizzata in vetta alle classifiche di ascolto in tutto il mondo proprio grazie alla serie dei fratelli Duffer. Ma come ha reagito il cast a quella sequenza?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Stranger Things 4: Volume 1. Scoprite perché Stranger Things 4 è stata divisa in due parti.



Nel capitolo quattro, 'Caro Billy', Max (Sadie Sink) scrive una lettera al defunto fratellastro Billy (Dacre Montgomery):"A volte mi immagino di correre da te, trascinandoti via. Immagino che se l'avessi fatto sarei ancora qui".



Maledetta da Vecna (Jamie Campbell Bower), una temibile creatura soprannaturale del Sottosopra che depreda il senso di colpa e il trauma degli adolescenti di Hawkins, Max è destinata a morire nel Mind Lair. Per spezzare l'incantesimo di Vecna, Lucas (Caleb McLaughlin) e i suoi amici accendono il walkman di Max per farle ascoltare la sua canzone preferita: Running Up That Hill di Kate Bush dal suo album del 1985, Hounds of Love.



Alla Geeked Week di Netflix ha partecipato anche buona parte del cast di Stranger Things a cui è stata mostrata la sequenza di Max che fugge da Vecna. Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Priah Ferguson reagiscono in diretta all'emozionante scena.

"Credo sia stata una scena lunga, potremmo averci dedicato una settimana. Un sacco di tempo trascorso in un'imbracatura. È stato piuttosto intenso. Siamo stati davvero fortunati quest'anno perché Vecna era decisamente visibile con gli effetti il che mi ha reso tutto più facile perché non fissavo un uomo con un costume verde".



Scoprite le reazioni del cast alla scena di Max con Vecna nel video! Sul nostro sito trovate la recensione di Stranger Things 4, limitatamente al Volume 1 della stagione in attesa della conclusione.