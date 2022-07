Stranger Things 4, la recensisce anche Kate Bush:'Veramente spettacolare'

Oltre ad essere la performer della canzone più importante di Stranger Things 4, Running Up That Hill, Kate Bush è anche una grande fan della serie e sul suo blog personale ha scritto un pensiero sulla quarta stagione, disponibile su Netflix.

La canzone ha caratterizzato fortemente lo show e ha avuto un ruolo fondamentale per Max (Sadie Sink). Bush ha elogiato gli ultimi due episodi di Stranger Things 4, raccontando di aver visto in precedenza soltanto le scene che coinvolgevano la sua canzone del 1985, senza approfondire il contesto circostante. Sul nostro sito trovate la recensione del Volume 2 di Stranger Things.



"Ho appena visto gli ultimi due episodi di Stranger Things ed è arrivata al massimo. Niente spoiler qui, ve lo prometto. Avevo visto solo le scene che coinvolgevano direttamente l'uso della canzone e quindi non ho potuto informare su come si sarebbe evoluta o costruita la storia. Ed ero così felice che i fratelli Duffer volessero usare Running Up That Hill come totem di Max, ma ora dopo aver visto l'intera serie sono onorata che la canzone sia stata scelta per entrare a far parte di questo loro viaggio sulle montagne russe. Non riesco ad immaginare la quantità di duro lavoro necessario per realizzare di questa portata. Sono sbalordita. Hanno realizzato qualcosa di veramente spettacolare" ha scritto sul blog.



Kate Bush fan della di Stranger Things è cosa nota sin dall'introduzione della canzone nello show, quando la cantante affermò di apprezzare molto la creazione dei Duffer. L'uso della canzone in una serie così famosa le ha conferito una seconda giovinezza, facendo schizzare Running Up That Hill nella hit delle canzoni più ascoltate del periodo.