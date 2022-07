Stranger Things 4, record di streaming negli States: 'battuti di molto Obi-Wan e The Boys'

Il primo lotto di episodi della quarta stagione del colosso Netflix Stranger Things ha portato la serie a un record assoluto per lo streaming negli Stati Uniti in una sola settimana, come riferito dal resoconto di Nielsen.

Tutti i 32 episodi dello show hanno accumulato ben 7,2 miliardi di minuti di streaming dal 30 maggio al 5 giugno. Questo è il massimo ottenuto da una serie televisiva da quando Nielsen ha iniziato a monitorare lo streaming nel 2020, superando il record precedente stabilito da Tiger King di Netflix nel marzo 2020.

Per non farci mancare nulla, il debutto della parte 2 di Stranger Things 4 ha fatto crashare Netflix, cosa che va a confermare una volta di più la potenza mediatica dello show. I numeri dello spettacolo non potranno quindi che aumentare a luglio. Netflix e i Duffer Bros, co-creatori e showrunner dello show, hanno annunciato che si concluderà dopo la sua quinta stagione, anche se le trame dovrebbero essere esplorate tramite spinoff.

Gli episodi della quarta stagione sono stati presentati in anteprima il 27 maggio, così come lo spin-off di Star Wars Obi-Wan Kenobi. Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Strangers Things 4 parte 2, che potete recuperare in streaming su Netflix.