Stranger Things 4, i registi anticipano: 'Sarà fatta chiarezza sul Sottosopra'

Dopo un'attesa lunghissima, dovuta anche e soprattutto agli stop per la pandemia di coronavirus degli ultimi anni, quest'anno tornerà finalmente Stranger Things con la Stagione 4. Nel corso di una recente intervista il duo di registi dietro la serie di successo Netflix, i fratelli Duffer, hanno svelato se scopriremo qualcosa in più sul Sottosopra.

Parlando ai microfoni di Deadline, i Duffer Brothers hanno anticipato qualche dettaglio di quello che vedremo nella Stagione 4 di Stranger Things, che come noto verrà divisa in due tronconi che saranno distribuiti separatamente da Netflix a fine maggio e poi a luglio.

"Quando abbiamo realizzato la prima stagione, Netflix continuava a chiederci, 'Potete spiegarci tutta questa mitologia?'. Così abbiamo scritto questo gigantesco documento di 20 pagine, che parlava di tutto ciò che stava succedendo e di cosa fosse esattamente il Sottosopra. E poi in ogni stagione abbiamo cominciato a sbucciare gli strati di quella cipolla, per così dire. Ma in questa stagione, volevamo davvero entrarci dentro e [rivelare] alcune di quelle risposte. Ma per farlo correttamente, avevamo bisogno di tempo, quindi è diventato sempre più grande".

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Mentre vi rimandano alle immagini ufficiali di Stranger Things 4, vi ricordiamo che in Italia il primo volume verrà pubblicato il 27 maggio 2022; Il secondo volume invece sarà pubblicato in data 1° luglio 2022.