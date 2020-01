Stranger Things 4: le riprese sarebbero già iniziate in Lituania in 'quella' prigione?

Secondo il noto scooper Charles Murphy (attraverso il suo blog his Murphy's Multiverse) avrebbe svelato l'inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things. Queste sarebbero infatti in corso in Lituania nella stessa prigione in cui si concludeva con un cliffhanger la terza stagione.

Il set sarebbe lo stesso utilizzato dalla HBO per ambientare la serie Chernobyl, acclamata riproposizione degli eventi che portarono al disastro nella nota centrale nucleare ucraina. Come fa notare lo stesso Murphy non c'è ancora una data ufficiale per l'inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things, ma le scene girate in Lituania saranno ambientate prima che tutto poi si sposti ad Atlanta, dove sono state girate le prime tre stagioni. Sembra che quella scena finale ambientata nella prigione russa sarà una grossa parte della narrazione e degli eventi che condiranno questa quarta e attesissima stagione dello show Netflix.

Sebbene sia morto al termine della passata stagione, in molti credono che il prigioniero di quelle prigioni sia effettivamente proprio Jim Hopper. Ad oggi l'ipotesi più accreditata è che l'uomo tenuto prigioniero dai russi sia in realtà il buon Jim Hopper, salvatosi chissà come dalla terribile esplosione del macchinario. Ciò che alcuni fan hanno intravisto in un video pubblicato di recente sembrerebbe confermare l'ipotesi della sopravvivenza dello sceriffo: in un paio di frame, infatti, una figura alle spalle del titolo della serie sembrerebbe avere proprio le sembianze del personaggio interpretato da David Harbour. Allucinazione collettiva o ennesimo easter egg di un video apparentemente innocuo?

Ad oggi poi, nessuno degli attori coinvolti conosce il destino del proprio personaggio riservato dai creatori della serie, compreso Gaten Matarazzo, che aveva dichiarato: "È difficile dirlo perché non so dove siano diretti i personaggi. In questo momento lui è con l'acqua alla gola" ha detto l'interprete di Dustin durante una recente intervista con Variety. "Dopo il finale della terza stagione, tutti vengono divisi perché si trasferiscono lontano da Hawkins. Undici va con Will e Joyce per trovare una sorta di pace, e il resto della gang rimane indietro. Non so cosa accadrà."