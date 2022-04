Stranger Things 4, Undici torna rasata nel nuovo poster della serie Netflix

A un mese esatto dal debutto di Stranger Things 4, Netflix ha diffuso un nuovo character poster che raffigura uno dei personaggi più apprezzati dello show. Dopo l'entusiasmo per l'attesissimo trailer di Stranger Things 4, ecco il ritorno di Undici nell'iconico look con i capelli rasati!

Il nuovo poster ufficiale è stato diffuso poche ore fa sull'account Twitter ufficiale della serie Netflix (potete dare un'occhiata al poster a fine articolo), accompagnato da un semplice "buongiorno, undici" che mette in guardia gli spettatori che dovranno prepararsi al ritorno del memorabile look della Undici di Millie Bobby Brown: si tratta infatti della prima volta dalla stagione d'esordio di Stranger Things che rivediamo Undici sfoggiare la sua testa rasata.

L'attrice aveva già affrontato il tema in passato, rivelando come quella scelta di look non fosse dovuta all'uso di trucco di scena: infatti, Millie Bobby Brown si era davvero rasata i capelli, definendo quella scelta come il "momento di emancipazione più grande della mia vita intera" e rivelando di sentire su di sé il compito "di ispirare le altre ragazze a comprendere che l'immagine o la parte esteriore non è importante".

Tornando allo show, sono molti i dettagli del trailer di Stranger Things 4 che i fan stanno individuando ed esaminando in cerca di indizi sulla direzione che prenderà questo nuovo capitolo della serie fantascientifica: nei giorni scorsi i fratelli Duffer, creatori della serie Netflix, hanno anticipato che ci saranno più scene horror in Stranger Things 4 e che passeremo molto più tempo nel Sottosopra, in una sorta di compensazione con la season precedente.

Scopriremo presto se ci saranno dei character poster dedicati agli altri protagonisti di Stranger Things 4: di sicuro la campagna promozionale di Netflix non farà mancare nuove sorprese nelle settimane che ci separano dall'atteso debutto della prima parte fissato al 27 maggio.