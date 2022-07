Stranger Things 4, successo anche su YouTube: i numeri di Kate Bush!

La rinascita di Kate Bush grazie a Stranger Things 4 non accenna a placarsi, come dimostrano i dati sulle visualizzazioni del videoclip della canzone, uscita nell'agosto del 1985. Un successo clamoroso, soprattutto per una canzone pubblicata 37 anni fa. Un successo che sta replicando anche da Master of Puppets dei Metallica.

Il video di Running Up That Hill di Kate Bush ha appena superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sin dalla première della quarta stagione di Stranger Things le visualizzazioni del video musicale di Bush sono più che raddoppiate su YouTube.



D'altronde la canzone ha un ruolo fondamentale nell'economia della trama della stagione 4, in particolare per Max Mayfield (Sadie Sink meritava la nomination Emmy, secondo voi?)

Lo show è ambientato nel cuore degli anni '80 e la melodia si può ascoltare in diversi passaggi narrativi degli episodi.



A quasi 40 anni dalla sua uscita, Running Up That Hill ha scalato le classifiche musicali di tutto il mondo e ha regalato a Bush il suo primo successo nella Top 10 USA.

Il video musicale è stato caricato per la prima volta nel gennaio 2011 sul canale ufficiale della cantante, e contava 48,2 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma al 25 maggio scorso, poco prima del primo volume di Stranger Things 4.



Su Everyeye trovate la recensione di Stranger Things 4, la penultima stagione dello show dei fratelli Duffer disponibile su Netflix.