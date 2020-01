Stranger Things 4: anche i russi avrebbero una loro Undici, una teoria lo suggerisce

Con le riprese recentemente iniziate per la quarta stagione di Stranger Things, cominciano a diffondersi le più varie teorie dei fan della serie Netflix, una delle quali lascerebbe intendere che anche dall'altra parte della cortina di ferro ci sarebbe "una Undici" dotata di poteri.

Come saprete, lo show ha da poco lanciato la sua serie a fumetti pubblicata dalla Dark Horse e tra le pagine di Stranger Things: SIX, dedicata al personaggio che porta quel nome, si fa riferimento a un quadro molto più ampio nella sfida tra Stati Uniti e Unione Sovietica, anche probabilmente per quanto riguarda gli esperimenti sui ragazzini. In un passaggio del fumetto, infatti, possiamo vedere il personaggio rivolgersi al Dr. Brenner - che nella prima stagione aveva il volto di Matthew Modine - in cui lui rivela che il laboratorio di Hawkins, dove vengono condotti gli esperimenti sui ragazzini con superpoteri, non è l'unica struttura che svolge queste funzioni nel mondo, alludendo quindi a un conflitto molto più esteso.

Non è chiaro a questo punto se Brenner si stia riferendo semplicemente alla guerra fredda oppure a un conflitto più specifico tra essere super-dotati, ovvero tra ragazzini con poteri in mano sia agli Stati Uniti che all'Unione Sovietica, ma di sicuro la narrazione ha impostato un certo scenario, molto più esteso di quanto abbiamo visto finora nella serie Netflix.

Al momento, della quarta stagione sappiamo che le riprese hanno avuto il via e che alcune di queste saranno ambientate nella stessa prigione in Lituania, già set per la serie Chernobyl. Detto questo, e tenendo in mente l'ultima scena della passata stagione, è probabile che vedremo più di qualche scenario russo stavolta.

L'attenzione dei fan è altissima ma certamente l'attesa non sarà così breve, considerando che dovremo probabilmente aspettare la fine del 2020 o addirittura l'inizio del 2021 per poter tornare a seguire le avventure di Undici e dei suoi amici. La terza stagione della serie ha portato diversi cambiamenti tra i personaggi principali della serie, con Undici che si trasferisce da Hawkins insieme a Joyce, Will e Jonathan, dopo la morte (presunta?) dello sceriffo Hopper. I fan nei mesi successivi hanno speculato molto sul destino di Jim Hopper, ancora piuttosto nebuloso, nonostante la possibile morte del personaggio all'interno del bunker sotterraneo russo. Secondo David Harbour la morte di Hopper sarebbe il finale perfetto.