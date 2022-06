Stranger Things 4, Sadie Sink ammette candidamente: 'Non conoscevo Kate Bush'

Grazie a Stranger Things 4, Kate Bush è tornata in testa alle classifiche di tutto il mondo ma a quanto pare, Sadie Sink non conosceva nemmeno l'artista che negli anni '80 ha scritto la canzone che di fatto ha salvato il suo personaggio da Vecna.

L'interprete di Mad Max ha ammesso candidamente che prima di quella scena di Stranger Things 4 non aveva mai sentito prima Running Up That Hill: "Non conoscevo Kate Bush prima di Stranger Things, ma poi ho iniziato subito ad informarmi sul suo conto e sono diventata una sua grandissima fan. L'ho ascoltata per tutto il tempo. Conoscendo la connessione emotiva che Max ha con quella canzone mi sono resa conto che per lei è come una specie di inno. Riguarda l'energia della canzone, il sintetizzatore, i testi e tutto il resto. È così perfetto. Non avrebbero potuto scegliere una canzone migliore".

Sadie Sink ha ammesso di aver ascoltato a ripetizione quel brano di Kate Bush, proprio per renderlo maggiormente suo e rafforzare il legame emotivo che Max ha con Running Up That Hill.



"Ho passato un'intera giornata libera in cui ero sola a casa ad ascoltarla in sottofondo per tutto il tempo, solo per vedere se sarei impazzita, perché era quello che doveva fare Max. Non posso nemmeno dirti quante volte ho ascoltato 'Running Up That Hill'. Non le ho contate ma posso assicurarti che sono state davvero tante, ma non ne sono ancora stanca, il che è positivo".

E voi, visto il grande clamore suscitato da questa canzone ne siete già stanchi o proprio come l'interprete di Max non potete più farne a meno? Ditecelo nei commenti.