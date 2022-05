Stranger Things 4, Sadie Sink rivela: 'Max sarà nella sua fase emo'

Mancano solamente tre giorni all'arrivo della quarta stagione di Stranger Things, con la prima parte prevista appunto per il 27 maggio prossimo. In occasione del lancio della stagione, Sadie Sink è stata ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha potuto anticipare qualcosa in più circa l'evoluzione del suo personaggio, quello di Max.

Nello stesso giorno in cui veniva diffuso il trailer finale di Stranger Things 4, Sadie Sink era ospite di Jimmy Fallon dove ha potuto svelare qualche dettaglio in più sul suo personaggio e di come lo ritroveremo in questa nuova stagione.

"È più cupa e spaventosa che mai. I ragazzi sono ovviamente molto più maturi ora, quindi lo show è maturato con loro in un certo senso. E Max, sai, non se la cava troppo bene. La si vede un po' nella sua fase emo. E non voglio dire che sia stato divertente da esplorare, ma è stata una bella sfida".

Già in precedenza, Winona Ryder aveva elogiato Sadie Sink e la sua interpretazione in questa quarta stagione di Stranger Things paragonandola a due grandissimi attrici di fama internazionale: "Sadie è come Liv Ullmann, sarà la prossima Meryl Streep... Sono tutti così talentuosi. Solo persone gentili e buone... Sono molto protettiva nei loro riguardi e ancoro non mi capacito che da quando la serie è iniziata siano cresciuti così tanto. Ho sentimenti contrastanti quando penso a dei giovani ragazzi catapultati in questo pazzo mondo. Ma abbiamo davvero segnato con questi ragazzi. È stato fantastico vederli crescere".

Vi ricordiamo che Stranger Things 4 sarà composta da 9 episodi e uscirà su Netflix in due parti. Il primo volume verrà distribuito il 27 maggio 2022 e il secondo volume il 1° luglio 2022 in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.