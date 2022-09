Stranger Things 4: gli sceneggiatori rilasciano lo script del dialogo tra Mike e Will

La quarta stagione della serie creata dai Duffer Brtohers, che abbiamo analizzato nella nostra recensione di Stranger Things 4, è stata rilasciata quest'estate su Netflix, riscuotendo un enorme successo e riportando milioni di spettatori nella cittadina di Hawkins.

Ora, gli scrittori dello show hanno rilasciato una parte della sceneggiatura del dialogo tra Will Byers (Noah Schnapp) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard), che abbiamo visto nel quarto episodio intitolato "Dear Billy". Anche se breve, la conversazione tra i due ragazzi è sicuramente dolce e importantissima per quanto riguarda il loro legame, ed è stata particolarmente apprezzata dai fan.

"La verità è che... l'ultimo anno è stato strano. Dustin, Lucas e Max sono fantastici, ma Hawkins... semplicemente non è stata lo stesso senza di te. E mi sento come... sono stato così preoccupato per El, -- (pausa) -- non lo so. Mi sentivo come... pensavo di perderti o qualcosa del genere. E... non so cosa accadrà dopo. Ma... Sento solo che, qualunque cosa accadrà, sarà più facile se saremo insieme. Se saremo... di nuovo amici. Migliori amici".

Nella quarta stagione e in particolare fino a quel momento, la tensione creatasi tra i due amici era più che tangibile, a seguito di un progressivo allontanamento causato tra le molte cose anche dalla distanza. Il momento, molto toccante, è riuscito in poco tempo ad entrare nel cuore di tanti spettatori.

