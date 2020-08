Stranger Things 4, gli sceneggiatori su Twitter: 'Vi riveliamo tutto se...'

Gli sceneggiatori di Stranger Things si credono simpatici (dai, su, lo sono) e si divertono a stuzzicare i fan su Twitter, promettendo di svelare tutti i segreti della nuova stagione a una condizione.

Se seguite gli account degli sceneggiatori delle serie tv sui social, saprete già quanto questa particolare specie di lavoratori del mondo dell'intrattenimento si diverta nel fare battutine, della (non troppo sana auto)ironia, e soprattutto nel prendere in giro i propri follower.

E anche in questo caso, non si smentiscono.

La Writers' Room di Stranger Things ha utilizzato a suo favore una nuova funzionalità del social media Twitter, quella di limitare il numero di commenti possibili per i propri tweet.

Così si legge nel loro ultimo post: "Un commento e vi riveliamo tutti i segreti della quarta stagione di Stranger Things".

Ovviamente, il limite in questo caso era pari a zero, quindi ci abbiamo provato ragazzi, ma neanche questa volta siamo riusciti a sapere qualcosa in più sulla misteriosa quarta stagione.

La quarta stagione di Stranger Things era in fase di lavorazione quando l'emergenza sanitaria ha bloccato tutte le produzioni, e ha rimandato a data da destinarsi il ritorno sui set. Per ora non è chiaro quando sara possibile riprendere i lavori, ma ovviamente speriamo tutti al più presto (e nella massima sicurezza).