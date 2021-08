Stranger Things 4, scoppia un incendio sul set della serie Netflix ad Albuquerque

Non c’è pace per la produzione della quarta stagione di Stranger Things> che dopo i ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19 ora deve fare i conti con l’incendio di un set ad Albuquerque, nel New Mexico.

Lo studio di Netflix in cui viene girato Stranger Things è bruciato, come riportato da Newsweek. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio, la situazione è stata gestita dal dipartimento dei vigili del fuoco. In calce alla notizia potete vedere un video del drammatico incendio mentre i pompieri stavano cercando di contenerlo.



Quando è stato chiesto un commento, l'addetto alle informazioni dei vigili del fuoco Tom Ruiz ha dichiarato: "La mattina di mercoledì 4 agosto 13 unità con AFR e BCFD sono state spedite all'indirizzo della 5650 University SE presso gli studi Netflix. All'arrivo le unità hanno trovato un set cinematografico di piccole dimensioni completamente in fiamme. Tutte le unità che hanno risposto hanno lavorato diligentemente per estinguere questo evento e hanno rapidamente controllato le fiamme...Non ci sono stati vigili del fuoco o feriti civili da segnalare durante questo evento".



Ci è di conforto sapere che non ci sono state gravi conseguenze per nessuno. Mentre le prime tre stagioni di Stranger Things sono state girate ad Atlanta, la quarta stagione in arrivo è stata parzialmente girata nel New Mexico, dove sono stati girati anche altri film come Army of the Dead, El Camino, Daybreak e Messih. Lo studio è stato utilizzato per girare anche Breaking Bad di AMC e il suo spin-off Better Call Saul.



Intanto il produttore della serie Shawn Levy ha annunciato che presto sarà svelata la data di uscita di Stranger Things 4 e Caleb McLaughlin ha dichiarato che i fan di Stranger Things non sanno cosa li aspetta. Speriamo che questo incidente di percorso non allunghi ancora di più i tempi di uscita perché i fan non stanno più nella pelle!