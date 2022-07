Stranger Things 4, nello script originale sarebbe morto un personaggio cruciale

L'episodio finale di Stranger Things 4 non ha fatto sconti a nessuno e si è davvero trasformato in quella "carneficina" che i fratelli Duffer avevano promesso agli spettatori. Nelle ultime ore i due showrunner hanno rivelato che anche un altro personaggio in origine avrebbe dovuto abbandonarci con Stranger Things 4. Di chi si tratta?

Mentre la più recente stagione di Stranger Things continua a infrangere record, i fan stanno ancora piangendo i loro beniamini che non ce l'hanno fatta a sopravvivere fino alla fine (seguiranno SPOILER sul Vol. 2 di Stranger Things 4, attenzione!).

Stando a quanto hanno rivelato Matt e Ross Duffer, nei piani iniziali dello show ci avrebbe dovuto abbandonare anche un altro personaggio, ma durante l'evolversi della produzione è stato in qualche modo salvato.

Quasi tutti i protagonisti di Stranger Things sono arrivati in vita alla conclusione della quarta season anche grazie al sacrificio di Eddie Munson, che in una ormai iconica scena ha sfoderato la sua chitarra elettrica e le sue doti da rocker per attirare l'attenzione delle creature del Sottosopra e permettere agli altri di sconfiggere Vecna.

Ma a quanto pare anche Dmitri Antonov (anche detto Enzo) sarebbe stato destinato alla morte nel tentativo di fuggire dalla gelida prigione russa: "Per quanto riguarda chi ce la fa, chi vive o muore, credo ci fosse una versione in cui Dimitri, alias Enzo, non ce l'avrebbe fatta" ha dichiarato Matt Duffer in una recente intervista con Collider. "Poi è andata diversamente, ma questo è l'elemento di maggior distanza tra l'idea originale e ciò che abbiamo realizzato".

Il fratello Ross ha proseguito spiegando il loro processo creativo relativamente al finale di stagione, soprattutto quando si tratta di un gigantesco e attesissimo evento come nel caso di Stranger Things 4: "Quando iniziamo a lavorare a una stagione, una delle prime cose che ci chiediamo è: dove vogliamo arrivare con questa storia? Quindi il finale è sempre sullo sfondo. Anche mentre sviluppiamo il primo episodio, sappiamo già dove stiamo andando".

Mentre si godono il meritato riposo prima di iniziare a lavorare allo sviluppo della quinta e ultima stagione di Stranger Things, è nata Upside Down Pictures, la casa di produzione dei fratelli Duffer che si occuperà non solo dello spin-off della loro serie di punta su Netflix, ma anche di un adattamento seriale live-action di Death Note.