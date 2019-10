Stranger Things 4: dal set arriva la conferma di una celebre teoria dei fan?

L'annuncio della quarta stagione di Stranger Things, la celebre serie Netflix, avvenuto lo scorso 30 settembre, ha scatenato la curiosità dei fan che attendevano risposte dopo il finale shock della terza. Da una probabile foto proveniente dal set, risulterebbe confermata una teoria riguardante uno dei personaggi più iconici.

Come mostrato dal breve video pubblicato dal colosso dello streaming per annunciare la nuova stagione, ci saranno molti cambiamenti a cui assisteremo durante la visione di Stanger Things 4. Il finale dell'ultima stagione aveva già fatto capire che buona parte dei protagonisti stavano per lasciare la storica cittadina di Hawkins. Il tono commovente di quella sequenza finale era enfatizzato anche da ciò che era successo poco prima e che ha lasciato perplessi molti fan: la morte dello sceriffo Hopper (David Harbour).

La scena dopo i titoli di coda aveva però dato a vita a numerose speculazioni riguardanti il destino di Hopper, che potrebbe essere sopravvissuto e tenuto prigioniero da alcuni soldati russi. Quella che potrebbe essere una conferma del suo ritorno, arriverebbe da una foto pubblicata da un utente di Reddit che afferma di aver assistito ai lavori di produzione della quarta stagione avvenuti a Rome, in Georgia. Dalla foto si può vedere la storica automobile, una Chevy Blazer, appartenente al personaggio interpretato da Harbour. Il portale TV Guide ha chiesto un commento sulla vicenda direttamente Netflix, affermando di non aver ricevuto risposta.

In caso di conferme relative all'auto di Hopper, pensate che ciò potrebbe significare un ritorno del personaggio nella serie? Per tutti gli appassionati dell'Original di Netflix ricordiamo che sono già stati rivelati i film che ispireranno Stranger Things 4.