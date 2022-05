Stranger Things 4, Shawn Levy:'Alcuni episodi più lunghi di Free Guy e The Adam Project'

Alla fine di maggio sarà disponibile su Netflix la prima parte della quarta stagione di Stranger Things dopo una lunghissima attesa causata anche dalla pandemia. Proprio durante l'emergenza sanitaria, Shawn Levy e i Duffer hanno prodotto gli episodi e ciò gli ha permesso di creare alcuni episodi più lunghi del solito.

Il finale di Stranger Things 4 durerà 2 ore e i creatori dello show stanno svelando alcuni dettagli chiave del minutaggio degli episodi.

In un'intervista per IGN, Shawn Levy e Ross Duffer hanno raccontato che la stagione 4 è quasi il doppio della stagione 3 e che alcuni episodi sono addirittura più lunghi di film come Free Guy e The Adam Project.



Entrambi i film sono prodotti da Levy. Il primo dura 115 minuti e il secondo 106. Il produttore ha confessato:"Abbiamo alcuni episodi più lunghi di Free Guy e The Adam Project". Ross Duffer ha spiegato:"Volevamo davvero dare a tutti i nostri personaggi il tempo possibile per brillare e lavorare davvero sullo sviluppo dei loro archi narrativi, e abbiamo discusso del fatto che questa è una stagione molto rivelatrice perché ci sono molte cose di cui vogliamo parlare al pubblico sul Sottosopra e ciò che sta realmente accadendo a Hawkins".



Stranger Things 4 sarà divisa in due parti e dopo la prima distribuzione del 27 maggio, si concluderà il 1° luglio con la seconda parte.