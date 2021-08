Stranger Things 4, Shawn Levy conferma le imminenti novità sulla data d'uscita

Fra tutti gli show Netflix, Stranger Things è sul podio di quelli maggiormente amati dai fan e dopo la fine della terza stagione e la pandemia che ha bloccato ogni tipo di progetto, gli spettatori stanno aspettando da tempo di vedere il proseguo della trama dopo il finale della terza stagione. Sulla data di uscita si è espresso Shawn Levy.

Il produttore ha dichiarato:"Sono stato insieme ai fratelli Duffer, siamo stati in qualche modo una coppia, e abbiamo girato fino ad oggi. Quindi non abbiamo ancora finito le riprese. Ma sarà imminente" riferendosi al giorno in cui verrà ufficializzata la data d'uscita della stagione 4.



"Tutto quello che posso dire è che quando andremo in onda avremo dato al mondo almeno un campo da baseball. E non mi è permesso dire di più. Quando uscirà Free Guy, il 13 agosto, una parte di quella risposta sarà nota" ha dichiarato Levy.

Che sia davvero il 13 agosto la data in cui verrà annunciata la première di Stranger Things 4? Magari con il lancio di un teaser trailer che possa anticipare qualche dettaglio dello show.

Ricordiamo che il primo teaser arrivò addirittura nel febbraio 2020, poco prima del diffondersi della pandemia e delle chiusure. Se anche voi siete appassionati della serie scoprite la nostra classifica dei migliori personaggi di Stranger Things.

Stranger Things 4 vedrà il ritorno del giovane cast dello show con Millie Bobby Brown, Finn Wolfard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp e il ritorno di Winona Ryder nei panni di Joyce Byers.



David Harbour ha dichiarato di provare affetto paterno nei confronti di Millie Bobby Brown, star della serie nel ruolo di Undici.