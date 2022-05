Stranger Things 4, Shawn Levy su Max: 'Sarà centrale in questa stagione'

L'uscita di Stranger Things 4 sta per avvicinarsi e mentre con grande pazienza attendiamo il prossimo 27 maggio, il produttore e regista Shawn Levy ha voluto dare alcune anticipazioni sulla serie, preannunciando l'estrema importanza della Max di Sadie Sink in questa nuova stagione.

Intervistato da IGN ha detto: "Max nella quarta stagione è più vicina a ciò che era nella stagione 2, è di nuovo sola e molto spaventata. Nella terza stagione si rilassa e vediamo una versione più divertente e confortevole di Max. Ma con la quarta stagione, è tornata ai suoi vecchi modi, e a dirla tutti sono molto più estremi. Quindi, in un certo senso, pur essendo sempre la stessa ragazzina, è davvero straziante da vedere. È quasi come se la vita le fosse stata prosciugata. Sarà centrale in questa stagione".

Qualcuno ipotizza addirittura un collegamento di Max con il Sottosopra per via di una scena mostrata nell'ultimo trailer di Stranger Things 4. Per scoprirlo però, dovremo pazientare ancora un po' ma, sembra proprio che i Fratelli Duffer abbiano fatto un buon lavoro a detta di Shawn Levy.

"Questo, per me, è uno dei principali superpoteri dei fratelli Duffer", ha spiegato Levy. "Hanno un piano. Hanno sempre un piano, ma adattano la storia sempre in base a ciò che gli attori offrono. Quindi, per esempio, Joe Keery - Steve Harrington - sarebbe dovuto comparire in qualche episodio. Poi è diventato una parte fondamentale della serie, questo perchè l'attore ha mostrato loro tutte le sue potenzialità".

Vi ricordiamo che la prima parte di Stranger Things arriverà su Netflix il prossimo.