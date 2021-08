Stranger Things 4, Shawn Levy è sicuro: 'La nuova stagione è la più ambiziosa di sempre'

La quarta stagione di Stranger Things è stata rinviata ufficialmente al 2022, ma secondo il produttore Shawn Levy varrà la pena aspettare in quanto i prossimi episodi saranno i più ambiziosi di sempre.

Intervistato dall'Hollywood Reporter sull'onda dell'uscita del suo nuovo film da regista, Free Guy, Levy ha dichiarato: "Dirò solo che siamo in ritardo da molto tempo, e io e i Duffer vogliamo condividere la quarta stagione con il mondo tanto quanto il mondo vuole poterla vedere. Tuttavia, stiamo parlando della stagione più ambiziosa di sempre: ciò che ci ha richiesto molto tempo, ancor prima della pandemia e del covid, è il fatto che la quarta stagione è stata costruita per essere di gran lunga la stagione più ambiziosa, cinematografica, tentacolare ed epica che abbiamo mai fatto. Non solo di poco – di molto. Quindi la complessità per la realizzazione di questi prossimi episodi era alta, anche prima che la pandemia ci mettesse i bastoni tra le ruote. Ma varrà la pena aspettare."

Netflix deve ancora confermare una data di uscita esatta per la stagione 4 di Stranger Things, dato che il recente teaser trailer ha rivelato che la serie uscirà in un generico 2022. Mentre i dettagli sulla trama finora rimangono segreti, c'è qualcuno che potrebbe sapere qualcosa in più rispetto al resto del mondo: Joe Keery, interprete di Steve Harrington, ha recentemente ammesso a Digital Spy di essersi lasciato sfuggire alcuni spoiler di Stranger Things ai propri parenti. "Potrei aver parlato della serie con alcune persone nella mia vita, ma solo persone di cui mi fido, e so che non riveleranno niente a nessuno."

Le stagioni 1-3 di Stranger Things sono in streaming su Netflix.