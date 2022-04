Stranger Things 4, Shawn Levy sulla nuova stagione: 'Sconvolgente, epica, cinematografica'

Ci siamo quasi: manca poco più di un mese al debutto di Stranger Things 4, e l'hype per i nuovi episodi è considerevole, specialmente vista la lunga attesa che li precede. Ma secondo il produttore e regista dello show, Shawn Levy, ne varrà davvero la pena.

Intervistato da The Wrap in occasione del film Netflix con Ryan Reynolds The Adam Project, Levy ha risposto anche alle domande relative a uno dei titoli seriali più attesi della piattaforma: Stranger Things.

In particolare, il regista e produttore della serie si è soffermato sulla qualità dei nuovi episodi, spiegando come questa varrà la lunga attesa che i fan hanno dovuto sostenere per rivedere i loro beniamini in tv.

"Tutto ciò che posso dirvi è che è stato davvero brutto far aspettare il pubblico così a lungo per la quarta stagione. Ma è anche per questo che abbiamo deciso di mandare in onda il prima possibile parte degli episodi piuttosto che fare attendere fino a che non fossero tutti pronti" ha affermato "E anche se può sembrare una frase fatta, vi renderete conto una volta vista la portata della quarta stagione che è valsa davvero la pena aspettare".

Anche perché avremo un minutaggio maggiore...

"C'è così tanta storia, molto più che in passato, e anche la durata degli episodi è di gran lunga maggiore".

E quando gli chiedono di descrivere la quarta stagione di Stranger Things lui risponde: "Sconvolgente. Epica. Cinematografica".