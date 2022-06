Stranger Things 4, Shawn Levy svela i dietro le quinte dell'epico piano sequenza

La quarta stagione di Stranger Things è arrivata su Netflix, ed ha subito dimostrato di essere ancora al centro dell'interesse del pubblico frantumando il record di Bridgerton. Ora, in attesa dei nuovi episodi, non ci restano che i retroscena, come questo regalatoci dal regista e produttore Shawn Levy.

Se avete già visto la quarta stagione di Stranger Things, e in particolare il quarto episodio Chapter Four: Dear Billy, allora saprete di che momento stiamo parlando, ovvero quando a casa di Will a Lenora succede il finimondo, per dirla in parole povere, con una sparatoria e un tentativo di fuga girati tutti in un'unica, lunga sequenza.

E in molti sembrano aver notato questo sfoggio d'abilità registica da parte di Shawn Levy, che ha diretto l'episodio, perché come scrive lui stesso sui social, una domanda che si sente spesso rivolgere è come hanno girato la scena in questione.

"Molti di voi ci hanno chiesto come abbiamo fatto a girare il piano sequenza nella casa di Lenora. Ecco le nostre facce quando ci siamo finalmente riusciti, assieme a qualche retroscena di noi che cerchiamo di capire come girarlo al meglio... #strangerthings" ha dunque scritto su Instagram il regista, postando anche foto e video relative alla scena (che trovate in calce alla notizia).

E voi, cosa ne avete pensato della prima parte della quarta stagione di Stranger Things? Fateci sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 4.