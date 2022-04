Stranger Things 4, Sherman Augustus sulla nuova stagione 'È roba da pazzi!'

Nelle scorse ore abbiamo potuto vedere un nuovo trailer di Stranger Things 4, anticipato anche dai teaser nei giorni precedenti, e adesso una star dello show ci dà un'idea di cosa aspettarsi dalla nuova stagione.

Non importa quanti teaser e trailer di Stranger Things possano uscire da qui a maggio, perché tanto le star dello show non ci possono dire quasi niente di specifico.

Chiedete ad esempio a Sherman Augustus, l'interprete del Lt. Colonel Sullivan: "Sono finito nei guai non so quante volte, non riesco nemmeno a contarle. Se dici qualcosa a qualcuno, tipo quando esce, e subito ricevi una chiamata 'Non dire queste cose!'. Probabilmente se dicessi di più verrebbero a prendermi a casa!" ha infatti raccontato in una recente intervista.

Però qualcosina ce la dice lo stesso... "Ciò che posso dire è che il mio personaggio è decisamente complesso, ed è quello che chiamano quando vogliono prendere a calci nel sedere ET! Mi sono divertito davvero tanto a interpretarlo".

E per quanto riguarda lo show, Augustus si è divertito ad essere trasportato di nuovo agli anni '80, e ha definito davvero surreale il ricreare alcuni dei film che guardava da piccolo "È stato davvero strano! E vedere Paul Reiser parlare di Aliens, con tutta la sua conoscenza sul film proveniente dal dietro le quinte...".

E, conclude Augustus, "Vedrete che produzione ad alto livello che è, è qualcosa di davvero enorme. Roba da pazzi!".

La prima parte di Stranger Things 4 arriverà in primavera, mentre la seconda ci accompagnerà in estate (rispettivamente il 27 maggio e il 1 luglio).