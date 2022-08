Stranger Things 4 spodestata dalla classifica globale per la prima volta: ecco da chi

Per la prima volta dopo settimane dal debutto degli episodi finali della quarta stagione di Stranger Things, la serie dei Duffer Brothers viene spodestata dalla cima della classifica globale redatta da Nielsen. E lascia il posto a un'altra, sempre arrivata alla quarta stagione, con cui però non c'è gara: ecco quale.

L’ultima stagione della serie sul Sottosopra si è trasformata in un evento del piccolo schermo con ben pochi precedenti, su Netflix e non solo. Della visibilità ottenuta ne hanno giovato soprattutto le new entry: da un lato, Joseph Quinn ha suonato coi Metallica, finalmente dal vivo; dall’altro, l’interprete di Vecna l’ha sfruttata a fin di bene, con Jamie Campbell Bower che ha parlato delle dipendenze, che ha vissuto in prima persona, per sensibilizzare la comunità sul tema. Anche i Duffer Brothers si godono il meritato successo ma non si perdono in chiacchiere, già al lavoro sulla prossima stagione, in merito alla quale però hanno negato una richiesta dei fan su Stranger Things 5.

Ma ovviamente il successo – o meglio, il record di visualizzazioni – non può durare in eterno e ora la serie è stata spodestata nell’ultima classifica settimanale di Nielsen, che trovate integrale in calce all’articolo. In base ai minuti di visualizzazione, la prima di questa settimana diventa Virgin River, arrivata alla sua quarta stagione con 12 nuovi episodi che hanno debuttato lo scorso il 20 luglio. La serie ha impiegato dunque quasi un mese per diventare prima, nonostante il finale di Stranger Things avesse debuttato il 1 luglio. Di seguito trovate la classifica completa in base ai minuti di streaming, ma nel frattempo Joe Keery si è aggiunto a Willem Dafoe e Lily James nel cast internazionale del film italiano Finalmente l’Alba.

Virgin River (Netflix) – 42 episodi, 2.638 miliardi

Stranger Things (Netflix) – 34 episodi, 2.277 miliardi

The Gray Man (Netflix) – film, 1.438 miliardi

Resident Evil (2022, Netflix) – 8 episodi, 772 milioni

Alone (Netflix/Hulu) – 49 episodi, 745 milioni

NCIS (Netflix) – 354 episodi, 737 milioni

Cocomelon (Netflix) – 18 episodi, 705 milioni

Grey's Anatomy (Netflix) – 396 episodi, 666 milioni

The Umbrella Academy (Netflix) – 30 episodi, 553 milioni

The Boys (Prime Video) – 24 episodi, 532 milioni

