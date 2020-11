Stranger Things 4 sarà la stagione migliore: ecco perchè

Abbiamo scoperto i luoghi delle riprese di Stranger Things 4, adesso vi segnaliamo questa interessante intervista al produttore della serie di Netflix, dove parla delle prossime puntate inedite e dell'impatto che il Coronavirus ha avuto sullo show.

Shawn Levy ha parlato della serie creata da Matt e Ross Duffer con i giornalisti di Collider, affermando come la sospensione dei lavori a causa della pandemia di Coronavirus ha permesso allo studio di eliminare i possibili difetti presenti nelle puntate inedite. Ecco il suo commento: "Posso dire che la pandemia ha prodotto un forte ritardo ai lavori per la quarta stagione, quindi non conosciamo ancora la data di uscita. Ma ha avuto anche un impatto positivo, permettendo ai fratteli Duffer di scrivere totalmente una stagione prima dell'inizio delle riprese, abbiamo anche avuto la possibilità di rivederla, quindi il livello della sceneggiatura sarà molto alto, forse la migliore di sempre".

Non resta che aspettare le prossime notizie ufficiali sullo show incentrato sulle vicende di Undici, Mike e i loro amici, in particolare dopo il finale della terza stagione, che ha sorpreso i numerosi fan della serie prodotta da Netflix. Infine, vi segnaliamo questa divertente scena di Stranger Things ricreata da Millie Bobby Brown in occasione dei festeggiamenti di Halloween.