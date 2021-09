Stranger Things 4, la nuova stagione svelerà i retroscena del Sottosopra?

In occasione dell'evento TUDUM di Netflix, nei giorni scorsi è stato presentato un nuovo teaser trailer di Stranger Things, che potrebbe aver dato alcuni suggerimenti sulla piega che prenderà la serie dei Duffer Brothers nella sua quarta stagione. Gran parte del fascino dello show sta nell'alone di mistero che circonda eventi e situazioni.

Del Sottosopra, per esempio, il pubblico di Stranger Things sa ancora molto poco. Presto, però, le cose potrebbero cambiare.

Il nuovo teaser, infatti, sembra anticipare in qualche modo che la stagione 4 di Stranger Things affronterà il passato di quella misteriosa dimensione. Il filmato che abbiamo visto, accompagnato dalle note di Dream a Little Dream of Me di Ella Fitzgerald, mostra la famiglia Creel che si trasferisce in una nuova casa, negli anni '50. Ed è lì che iniziano a manifestarsi gli strani fenomeni legati al Sottosopra, ben prima che Eleven entrasse in scena.

Del resto, sappiamo che il progetto MKUltra è iniziato nel 1953, e quindi potrebbe non essere stata Eleven la responsabile dell'ingresso del Mind Flayer nella "nostra" dimensione.

Prende corpo, intanto, l'ipotesi di uno spin-off di Stranger Things. Staremo quindi a vedere cosa ci riserverà il futuro del franchise, e quali saranno le decisioni di Netflix. Ad ogni modo, sembra che nella stagione 4 di Stranger Things sapremo qualcosa in più sul Sottosopra.