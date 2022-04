Stranger Things 4, le star della serie rivelano i loro momenti preferiti sul set

Siamo ancora in trepidante attesa della quarta stagione di Stranger Things, ma nel frattempo due giovani star della serie ci svelano i loro momenti preferiti nel girare i nuovi episodi.

L'interprete di Eleven Millie Bobby Brown e l'attore di Will Noah Schnapp sono i protagonisti di una nuova featurette in cui si parla di location e momenti divertenti sul set.

"Penso che questa stagione abbia tante location location differenti, e che le mie preferite siano o a scuola, o alla pista da pattinaggio, mi sono divertito davvero tanto" racconta Noah Scnapp nella clip "Ogni giorno a pranzo Millie connette il telefono, e ci mettiamo lì a pattinare per tutta la pista, ed è davvero divertente".

"Personalmente, il mio momento preferito sul set questa stagione è stato... Qualsiasi cosa abbiamo girato in New Mexico" aggiunge poi Millie Bobby Brown "Mi sono divertita ad Atlanta, e ho adorato lavorare con Matthew Modine, ma il periodo in New Mexico è stato davvero troppo divertente per me. Un cambio di panorama".

E a tal proposito Schnapp commenta: "Non sapevo cosa aspettarmi. Eravamo nel mezzo del nulla. Era un gruppo nuovo, una nuova crew. E adesso, col senno di poi, è una delle cose più belle che abbia mai fatto. Ci siamo divertiti troppo, è stato un gruppo fantastico".