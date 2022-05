Stranger Things 4, una star dello show anticipa 'un climax esplosivo'

Finalmente è arrivata: la quarta stagione di Stranger Things è approdata su Netflix, e come promesso dal cast e dai produttori della serie, abbiamo avuto delle risposte davvero clamorose alle nostre domande. Ma cosa ne sarà degli episodi restanti? Saranno ancora più esplosivi, parola di una star dello show.

Jamie Campbell Bower, una delle star di Stranger Things 4, ha anticipato ai microfoni di Entertainment Weekly! cosa aspettarsi dai restanti episodi della quarta stagione della serie (almeno in termini di dimensioni e qualità).

Come d'altronde prevedibile, infatti, all'attore non è concesso rivelare nulla riguardo alla trama, né tantomeno il destino dei vari personaggi.

"Vi dirò quel che mi è concesso, e che forse vi avranno già detto... Sarà ancora più grande. Se pensavate che questa prima parte era il massimo che si potesse fare, beh, non lo è. Andrà oltre sul piano della storia, sul piano visivo, e su quello emotivo per tutti i personaggi. Sarà davvero un climax esplosivo" ha infatti rivelato.

E se pensate che stia usando delle frasi fatte, sappiate che non potreste essere più in errore: "So che molti hanno utilizzato il termine esplosivo e hanno parlato delle dimensioni di questi nuovi episodi, ma è davvero così. Andrà davvero oltre, e sapremo anche di più [riguardo ciò che sta accadendo]. Scopriremo molte più cose in quanto spettatori in questi ultimi due episodi".

E voi, avete già visto la quarta stagione di Stranger Things? Fateci sapere nei commenti. Qui intanto trovate un portale che vi porta direttamente alla nostra recensione di Stranger Things 4.