Stranger Things 4, Stephen King si lamenta e gli scrittori rispondono: 'Scusa zio Stevie'

Stranger Things 4 ha alzato l'asticella con un'incredibile trama e una serie di riferimenti a diversi cult horror. Ovviamente Stephen King ha notato tutto ciò, e in un post Twitter ha lodato il quarto capitolo dello show, pur lamentandosi della divisione in 2 parti. Ecco cosa gli hanno risposto gli sceneggiatori della serie!

"La nuova stagione di Stranger Things è davvero incredibile, così come o anche più delle tre precedenti. C'è anche un riferimento a Carrie. È arrivata tutta la season o è un'altra di quelle divise in 2 parti? Non so sembra un po' monca" ha scritto King sul suo profilo. Probabilmente il Re dell'Horror non sapeva ancora che lo show avrebbe avuto una seconda parte, composta da due soli episodi per due ore e mezza di contenuti, in arrivo il 1° Luglio. In ogni caso gli sceneggiatori di Stranger Things possono dirsi soddisfatti di questa conferma, che arriva dall'autore di capolavori horror come Carrie, Salem's Lot, Pet Semetary e Shining, tra i tanti.

La risposta degli scrittori della serie alla lamentela espressa da King non è tardata ad arrivare. "Scusaci zio Stevie, [gli episodi] 8 e 9 non sono ancora pronti, ma stiamo lavorando più velocemente che possiamo! Siamo felici che ti stia piacendo e che hai colto il nostro super sottile riferimento a Carrie". Un messaggio, questo, che conferma una teoria ormai diffusa secondo cui la scelta di far arrivare gli ultimi due episodi più di un mese dopo non sia dettata tanto dalla volontà di creare suspense, quanto dal fatto che i lavori su questi ultimi non sono ancora finiti.