Stranger Things 4, Stephen King aveva (quasi) paura di vedere l'episodio finale

Non è certo un segreto che la quarta stagione di Stranger Things sia la più dark e la più vicina ai toni horror tanto cari a Stephen King, eppure persino lui si è detto quasi spaventato all'idea di vedere il season finale.

Ok, non sappiamo a che tipo di paura si riferisse l'autore di IT e Shining, potrebbe anche trattarsi del timore di vedere le sue aspettative deluse (e come interpretazione ci starebbe tutta visto il suo tweet), o magari paura di veder morire i propri personaggi preferiti, ma sembra che persino il maestro dell'horror fosse reticente a premere il tasto play davanti allo schermo con su Netflix e l'ultimo episodio di Stranger Things 4.

"Il penultimo episodio di Stranger Things è così bello, ma così pieno di terrore, che sono quasi spaventato all'idea di vedere l'ultimo" ha infatti commentato su Twitter il celebre scrittore.

La seconda parte della penultima stagione della popolare serie Netflix ideata dai fratelli Duffer ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming il primo luglio, e come promesso ci ha regalato puro spettacolo (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione del finale di Stranger Things 4).

Ma alla fine Stephen King, che si è sempre detto grande fan della serie, sarà riuscito a vederlo? E che ne avrà pensato? L'autore non sembra averlo ancora reso noto, ma sicuramente condividerà la sua la sua sui social.