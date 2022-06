Stranger Things 4 supera La casa di carta: è la seconda serie più vista su Netflix!

In attesa del faccia a faccia definitivo tra Venga e Undici nel vol 2 di Stranger Things 4, in queste ore sono arrivate i numeri ufficiali totalizzati dagli episodi del vol 1, che decretano Stranger Things come la seconda serie più vista di sempre su Netflix.

La parte 1 della stagione 4 di Stranger Things si è rivelata un enorme successo per Netflix, ed è diventata il secondo programma più visto di tutti i tempi per lo streamer nonché il più visto di sempre in lingua inglese: le puntate del volume 1 hanno infatti registrato ben 930,3 milioni di ore di visualizzazioni nei suoi primi 28 giorni su Netflix, detronizzando Bridgerton stagione 2 e anche La casa di carta 5, che si era 'fermata' 883.8 milioni di ore di visualizzazione.

Come riportato da Deadline, però, le ore della stagione 4 di Stranger Things parte 2 verranno aggiunte a quelle della parte 1, anche se il distacco con Squid Game è ancora notevole (1,6 miliardi di ore) e nonostante la lunghezza delle ultime due puntate (1 ora e 25 minuti l'episodio 8, 2 ore e 19 minuti l'episodio finale) gli episodi extra potrebbero non bastare per superare il fenomeno coreano.

Al momento la serie più vista su Netflix è The Umbrella Academy 3, che però molto probabilmente cederà il posto al volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, in arrivo venerdì 1 luglio. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!