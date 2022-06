Stranger Things 4 supera il record di Obi-Wan Kenobi: i numeri sono impressionanti!

Il weekend d'esordio su Netflix di Stranger Things 4 è stato addirittura sufficiente a superare Obi-Wan Kenobi, la più grande serie originale nella storia di Disney+. Secondo i dati diffusi da Nielsen Stranger Things è stata vista per ben 5,1 miliardi di minuti nei primi tre giorni dopo l'arrivo della quarta stagione su Netflix, numeri da capogiro.

Questo dato è sufficiente per decretare già il più grande debutto in streaming di questi ultimi due anni. Anche il dato di Obi-Wan Kenobi è impressionante, dato che ha regalato a Disney+ il suo weekend di debutto più forte di sempre, ma è stato molto inferiore a Stranger Things, di un miliardo di minuti circa.

Vale la pena aggiungere, tuttavia, che Obi-Wan Kenobi aveva un numero di episodi significativamente inferiore rispetto a Stranger Things. Quest'ultima stagione di Stranger Things ha debuttato con i primi sette episodi, senza contare le tre stagioni precedenti. Obi-Wan Kenobi ha debuttato con soli due episodi, entrambi più brevi della maggior parte dei nuovi episodi di Stranger Things. Con lo stesso numero di episodi, il divario avrebbe potuto essere un po' più marcato, probabilmente a favore della serie Star Wars.

In una recente intervista, il produttore Shawn Levy ha raccontato la realizzazione del piano sequenza di Stranger Things 4: "Molti di voi ci hanno chiesto come abbiamo fatto a girare il piano sequenza nella casa di Lenora. Ecco le nostre facce quando ci siamo finalmente riusciti, assieme a qualche retroscena di noi che cerchiamo di capire come girarlo al meglio... #strangerthings" ha dunque scritto su Instagram il regista, postando anche foto e video relative alla scena.

A questo punto non resta che attendere con impazienza Stranger Things 5 che concluderà le vicende di questi amatissimi personaggi.