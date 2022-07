Stranger Things 4, superato il miliardo di ore di visualizzazioni: Squid Game nel mirino

Stranger Things 4 è da record, si tratta infatti della serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, e nonostante non sia ancora riuscita del tutto ad eguagliare i risultati di Squid Game, lo show dei Fratelli Duffer è riuscito a superare il miliardo di ore di visualizzazioni.

Secondo i dati riportati dal gigante rosso dello streaming, Stranger Things 4 ha registrato 188,2 milioni di ore visualizzate nella settimana del 4 luglio, di cui 117 milioni di ore riguardanti i due episodi finali. Complessivamente, la serie ha totalizzato 1,27 miliardi di ore visualizzate per entrambe le parti. Un risultato davvero significativo che avvicina notevolmente lo show su Hawkins alle 1,65 miliardi di ore di visualizzazione registrate della serie tv coreana nei primi 28 giorni del suo rilascio in streaming.

Tra l'altro, Stranger Things influenza anche le classifiche musicali, riportando in auge vecchi brani di successo degli anni '80, finiti un po' nel dimenticatoio tra le nuove generazioni. É il caso questo di Running Up That Hill di Kate Bush o Master of Puppets dei Metallica, tornati ad essere dei veri e propri cult dopo il ritorno di Undi & Co su Netflix.

Sono molti i quesiti irrisolti in Stranger Things 4 e siamo certi che l'attesissimo finale riuscirà per davvero a battere ogni record quando verrà rilasciato. Speriamo presto!