Stranger Things 4 supererà il record di Bridgerton su Netflix? Gli analisti ne sono certi

L attesa per Stranger Things 4 sta per finire e il debutto della nuova stagione dell'acclamata serie di fantascienza di Netflix potrebbe coincidere con un nuovo record di tutti i tempi a discapito di Bridgerton 2.

Secondo gli analisti, infatti, Stranger Things 4 riuscirà a superare Bridgerton 2 per diventare la serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma: e c'è una ragione specifica.

La stagione 2 di Bridgerton ha accumulato 656,26 milioni di ore di visualizzazioni nei 28 giorni successivi all'uscita del 25 marzo, superando il record precedente stabilito dalla prima stagione di Bridgerton (625,49 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni), che all'epoca della sua uscita aveva a sua volta detronizzato l'allora campione in carica Stranger Things 3. Tuttavia la terza stagione di Stranger Things aveva stabilito il suo record nel 2019, praticamente una vita fa, quando Netflix aveva 'solo' 152 milioni di abbonati a pagamento in tutto il mondo; oggi, nonostante gli ultimi scossoni in fatto di perdite di abbonati, Netflix presenterà Stranger Things 4 ad un totale di 222 milioni di abbonati a livello globale.

Secondo un rapporto di Nielsen, poi, l'interesse per Bridgerton 2 è sfumato nella seconda settimana di programmazione sulla piattaforma, mentre quello di Stranger Things 3 era addirittura raddoppiato: ST3 ottenne quasi 10,7 miliardi di minuti di visualizzazioni, mentre BS2 arrivò a 5,6 miliardi di minuti. Inoltre, la classifica di Netflix non tiene conto della durata di esecuzione di una serie tv, altro elemento che andrà a favore di Stranger Things 4: la nuova stagione, che sarà composta da nove episodi in totale, godrà infatti di una durata 'maxi', dato che la maggior parte delle puntate avrà un minutaggio di un'ora e un quarto, con alcuni picchi a dir poco notevoli - il settimo episodio, ad esempio, durerà 1 ora e 38 minuti, meglio gli episodi otto e nove, che usciranno nel 'volume 2' previsto per luglio, dureranno rispettivamente 1 ora e 25 minuti e 2 ore e 30 minuti (si, il finale di Stranger Things 4 durerà mezz'ora in più dell'ultimo film della Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Tecnicamente, comunque, le serie più viste di sempre su Netflix sono ancora i due popolari show in lingua straniera, Squid Game: Stagione 1 (ben 1,65 miliardi di ore visualizzate nelle prime quattro settimane sulla piattaforma) e La Casa di Carta 5 (792 milioni di ore). Staremo a vedere quali risultati riuscirà ad ottenere l'attesissima quarta stagione di Stranger Things.

Nel frattempo, guardate i primi 8 minuti di Stranger Things 4, che Netflix ha pubblicato in anteprima.