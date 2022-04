Stranger Things 4, svelata la durata degli episodi su Netflix: è lunghissima!

I fan di Stranger Things hanno dovuto attendere ben tre anni per l'arrivo della quarta stagione su Netflix e i fratelli Duffer, quasi a voler ricompensare gli spettatori per la lunga attesa, hanno confermato che la durata di ogni singolo episodio della quinta stagione sarà molto più lunga rispetto a quanto eravamo abituati in passato.

Dopo aver parlato abbondantemente dei misteri del Sottosopra, Matt e Ross Duffer si sono soffermati sulla durata degli episodi della quarta stagione di Stranger Things, che come noto verranno diffusi sulla piattaforma digitale Netflix in due parti distinte. Invece di episodi da circa mezz'ora come eravamo abituati a vedere sul piccolo schermo, stavolta ne vedremo di anche superiori ai 60 minuti di durata.

"Non credo che abbiamo un episodio che sia inferiore a un'ora - e pensare che nella prima stagione c'erano episodi che duravano 35 minuti. In un certo senso te ne dimentichi. Questa stagione è molto lunga, penso che sia quasi il doppio in termini di lunghezza di ogni altra stagione. Questo è uno dei motivi per cui ci è voluto così tanto tempo. Ha questa sorta di epicità. È una sensazione diversa, di sicuro".

Considerando che sono nove in totale gli episodi di questa quarta stagione, è verosimile pensare che la durata complessiva di Stranger Things 4 sia di circa 9 ore. Praticamente materiale utile per sviluppare una trilogia. Anche per questo, in precedenza, i due registi avevano spiegato che questa sarà la stagione di Stranger Things che più si avvicinerà alla qualità di un vero e proprio film. Netflix ha già confermato Stranger Things 5, anche se non è chiaro quando avranno inizio le riprese.

Mentre vi rimandano alle immagini ufficiali di Stranger Things 4, vi ricordiamo che in Italia il primo volume verrà pubblicato il 27 maggio 2022; Il secondo volume invece sarà pubblicato in data 1° luglio 2022.