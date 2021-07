Stranger Things 4, tutto tace: a che punto è la produzione?

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso. Sono passati due anni dall'ultima volta che abbiamo visto Eleven e co., e non sappiamo ancora quando lo show di successo di Netflix tornerà sui nostri schermi.

Abbiamo un elenco completo del cast di Stranger Things 4, dai volti familiari alle nuove aggiunte, e dettagli su chi interpreteranno le new-entry, oltre a foto del set e dettagli sulla trama.

Sebbene Netflix non abbia ancora rivelato una data di uscita ufficiale per la quarta stagione di Stranger Things, David Harbour (che interpreta Jim Hopper) ha detto che la serie “doveva uscire presto (2021)” ma è stata ritardata.



Il motivo del ritardo? La pandemia di coronavirus ha impedito a molti film e programmi TV di girare nei tempi previsti, questo è accaduto anche a Stranger Things.



Le riprese della quarta stagione erano iniziate prima dello scoppio del COVID-19, come confermato da Netflix e dai creatori, i fratelli Duffer. Un programma di produzione simile alle precedenti stagioni avrebbe visto l'arrivo della nuova stagione intorno a maggio o giugno 2021 ma sfortunatamente non è stato così.



Finn Wolfhard (Mike) ha recentemente fornito un aggiornamento: "Dovrebbe uscire l'anno prossimo, si spera". Una data di uscita nel 2022 sembra quindi probabile. L'attore ha aggiunto: "è la stagione più oscura che ci sia mai stata. Ogni anno viene amplificata. Ogni anno diventa più divertente, oscura e triste."



Parlando con Entertainment Tonight, Noah Schnapp (Will) ha rivelato di avere già alcune idee su dove sarà il suo personaggio nella prossima stagione dicendo: "So che potrei avere una trama separata da tutti gli altri, quindi potremmo girare, tipo, in un altro posto". Le sue parole si collegano direttamente a quelle dei fratelli Duffer che hanno anche confermato a Entertainment Weekly che la stagione "si aprirà un po', non necessariamente in termini di dimensioni, in termini di effetti speciali, ma si aprirà in termini di trame in aree al di fuori di Hawkins".



Natalie Dyer, che interpreta Nancy, ha affermato che il ritardo delle riprese ha permesso agli sceneggiatori di finire prima dell’inizio effettivo dei lavori, cosa che normalmente non accade.



La quarta stagione di Stranger Things dovrebbe avere otto episodi, il che sarebbe coerente con le stagioni 1 e 3. Tuttavia, gli sceneggiatori hanno rivelato di aver scritto nove sceneggiature. Mentre l'attesa continua, Netflix fornisce piccoli aggiornamenti come ad esempio i titoli dei primi quattro episodi:

- Chapter 1: The Hellfire Club

- Chapter 2: Tick Toc Mr. Clock

- Chapter 3: You Snooze You Lose

- Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey

Il più grande mistero ad Hawkins ovviamente riguarderà il destino di Jim Hopper. Certo, sappiamo già che "l'americano" tornerà, ma Eleven e la banda no. Resta da vedere come affronteranno il suo inevitabile ritorno.



Recentemente David Harbour ha parlato delle sue somiglianze con Hopper di Stranger Things, la sua sarà certamente una delle trame più accattivanti. Restiamo in attesa di notizie su una data di uscita ufficiale, l'attesa verrà certamente ripagata!