Stranger Things 4, uno dei teaser ci ha svelato l'identità del nuovo villain?

Nel corso delle prime tre stagioni di Stranger Things ne abbiamo viste di tutti i colori: i nostri protagonisti hanno dovuto vedersela con Demogorgoni, Democani, Mind-Flayer e quant'altro, sviluppando una certa abilità nel cavarsela nelle situazioni più disperate. Ma cosa li attende in questa prossima stagione?

Mentre i fan si chiedono chi morirà in Stranger Things 4, dunque, qualcuno ha cominciato a fare qualche ipotesi sul villain che arriverà a minacciare le "tranquille" esistenze di Eleven, Mike, Luke, Dustin, Will, Max e soci. Ma quali sono i candidati?

Facciamo un passo indietro e torniamo ai teaser pubblicati finora da Netflix, in particolare a quello che ci mostra un redivivo Dr. Brenner e a quello che, invece, ci ha mostrato alcuni schermi della videosorveglianza dei laboratori di Hawkins, sui quali appaiono di tanto in tanto quelle che sembrano essere le stanze in cui sono (erano?) rinchiusi gli altri "esperimenti".

Che sia questo l'indizio? Possibile che in Stranger Things 4 la minaccia debba arrivare non dai mostri del Sottosopra, ma dai bambini rinchiusi nei laboratori gestiti da Brenner? Personaggi come Eight, d'altronde, sono stati completamente lasciati andare dopo la seconda stagione: non è improbabile che Netflix voglia dare una seconda chance a quel filone. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe l'idea? Diteci la vostra nei commenti! Le nuove foto dal set di Stranger Things, intanto, potrebbero averci anticipato qualcosa sul finale dello show.