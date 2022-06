Stranger Things 4, il teaser del Vol. 2 presentato alla Geeked Week!

La storia di Stranger Things 4 continuerà dal 1° luglio, con l'attesissimo Vol. 2 che sarà composto da soli due episodi, per un totale di quasi quattro ore di visione! Durante la quarta giornata della Netflix Geeked Week 2022, è stato mostrato un breve teaser che anticipa gli episodi conclusivi della stagione.

I più attenti però avranno già visto queste immagini: il teaser di Stranger Things 4 Vol. 2 era infatti già disponibile per la visione agli abbonati Netflix, subito dopo la fine dei titoli di coda dell'episodio 7: una sorpresa dedicata a tutti i fan che, giunti alla fine del Vol. 1, non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà negli episodi di fine stagione.

Dopo il panel e la visione del teaser del Vol. 2, la giornata della Geeked Week dedicata a Stranger Things proseguirà con un'avventura del cast nel mondo di Dungeons & Dragons, gioco di ruolo che ha un profondo rapporto con la serie Netflix.

Nel frattempo, secondo i dati diffusi da Nielsen, Stranger Things ha superato persino Obi-Wan Kenobi nello spettacolare debutto con ben 5,1 miliardi di minuti di streaming nei primi tre giorni dall'uscita. Numeri da capogiro che coronano uno dei migliori debutti streaming degli ultimi due anni!

Il successo di Stranger Things 4 ha travolto anche Kate Bush: la sua hit degli anni'80 Running Up That Hill dopo l'episodio 4 ha improvvisamente avuto nuova vita, balzando in testa alle classifiche musicali di tutto il mondo. Un successo tale da far approdare Kate Bush nella top 10 di Billboard, per la precisione all'8° posto, ben più in alto del 30° posto raggiunto al debutto della canzone nel 1985!