Stranger Things 4: tutte le teorie sul destino di Hopper, come sopravvive?

L'anno scorso i fratelli Duffer hanno sganciato la bomba attraverso un breve trailer sulla quarta stagione di Stranger Things. Il teaser ha fornito alcuni chiarimenti sugli eventi del finale della terza stagione in cui Jim Hopper è stato apparentemente ucciso.

Il teaser mostra una sorta di campo di lavoro da qualche parte in Russia dove i prigionieri stanno costruendo una ferrovia mentre le guardie armate vegliano. La telecamera ingrandisce i lavoratori, ma intravediamo il capo della polizia preferito da tutti, meno i capelli, la barba e parte del peso che portava l'ultima volta che lo abbiamo visto. Prima di poter vedere cosa ha attirato l'attenzione di Hopper, il trailer diventa nero.

Il filmato ha portato tutti a chiedersi come abbia fatto Jim Hopper a sopravvivere a quella che sembrava essere una morte certa nel fatidico finale della terza stagione. Ora che sappiamo che Hopper è effettivamente vivo (in un modo o nell'altro), è tempo di teorizzare come sia sopravvissuto il capo del dipartimento di polizia di Hawkins quando, invece, tanti russi si sono trasformati in melma e cenere.

Hooper è fuggito dal bunker

C'è una forte possibilità che Jim Hopper sia riuscito a scappare dalla sezione del bunker prima che Joyce Byers potesse farla saltare in aria. Dato che il bunker è un complesso cavernoso con corridoi e stanze che si dividono in ogni direzione, Hopper avrebbe sicuramente potuto trovare un modo per fuggire dalla stanza prima che fosse troppo tardi. Se fosse così, come ha fatto Hopper a finire in un campo di prigionia nel gelido nord della Russia? Ripensando all'ultima volta che vediamo Hopper, è in piedi nella stanza con la macchina mentre viene distrutta. In quella stanza c'è una scala, ma non sappiamo dove porta o se Hopper avrebbe potuto raggiungerla senza venire colpito dal raggio di energia.

Hopper è stato trasportato in Russia attraverso il portale

La terza stagione di Stranger Things si apre con scienziati russi che tentano di aprire la porta del Sottosopra e falliscono in modo spettacolare. In una scena che non è per i deboli di cuore o per quelli di noi che non sono in grado di sopportare piccole quantità di sangue, vediamo il tentativo fallito di raggiungere il Sottosopra letteralmente esplodere in faccia agli scienziati. L'intera scena è ciò che mette in moto gli ingranaggi per la terza stagione dello show ed è ciò che alla fine porta Hopper a finire in Russia, dove tutto è iniziato. Nel finale della terza stagione, appena prima che Joyce spenga la macchina, sembra che il portale del Sottosopra (almeno dal lato di Hawkins) stia per aprirsi. E se aprendo il portale sotto lo Starcourt Mall, i russi fossero riusciti ad aprire il passaggio dalla parte russa, permettendo a Hopper di saltare attraverso il cancello e finire nella Russia sovietica? È una forzatura, ma non è del tutto impossibile. E questo spiegherebbe come Hopper sia finito in Russia e anche come potrebbe essersi salvato.

Hopper è stato mandato nel futuro

Si potrebbe anche sostenere che Hopper sia stato mandato nel futuro quando la macchina è stata distrutta alla fine della stagione 3. Non sappiamo con certezza l'anno in cui vediamo Hopper nel teaser trailer della stagione 4 di Stranger Things, ma potrebbe significare che non è più nel 1985. A giudicare dalle uniformi indossate dai soldati nel trailer di 45 secondi, si può dire con certezza che l'Unione Sovietica è ancora esistente, il che significa che potrebbe aver luogo ovunque fino al 1991 (l'anno in cui l'Unione Sovietica si dissolse). Inoltre, non sappiamo come funziona il tempo nel Sottosopra, quindi quelli che avrebbero potuto essere momenti per Hopper potrebbero essere giorni, settimane, mesi o persino anni nel tempo del mondo normale.

Il Mind Flayer si è impossessato di Hopper

L'ultima volta che abbiamo visto Hopper, era un po' robusto, aveva la testa piena di capelli, baffi e barba folti. Tutto questo è sparito quando lo vediamo di nuovo nell'ultimo teaser trailer. I capelli, il peso, persino la scintilla nei suoi occhi sono tutti assenti, e ci ritroviamo con una sorta di guscio di un uomo malconcio. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che è bloccato in un campo di prigionia russo dove il cibo scarseggia e tutti hanno lo stesso taglio di capelli. Tuttavia, potrebbe essere qualcos'altro. Oltre a viaggiare attraverso il Sottosopra e incontrare ragazzi casuali con poteri come quelli posseduti da Undici, abbiamo anche visto personaggi posseduti dal potere del Mind Flayer. Questo è stato visto principalmente durante la terza stagione con personaggi come Billy Hargrove. E se il Mind Flayer non fosse morto alla fine della stagione e avesse preso Hopper quando ha varcato il portale? Potrebbe usare Hopper come un modo per aumentare la forza mentre si prepara a prendere un'altra forma fisica e abbattere Undici una volta per tutte.

Cosa ne pensate di queste teorie?