Stranger Things 4, svelati i titoli dei primi episodi della serie Netflix!

Stranger Things 4 è in lavorazione, pronta per tornare su Netflix con il nuovo ciclo di episodi che ricongiungerà i fan ai giovani protagonisti della serie, fenomeno pop degli ultimi anni ispirato all'immaginario collettivo cinematografico e televisivo degli anni '80. Ora finalmente è possibile scoprire i titoli dei primi episodi.

Stranger Things 4 vedrà i ragazzi ormai cresciuti e pronti ad abbandonare Hawkins mentre il destino di Hopper è ancora un autentico mistero.

Tutti credono morto il papà adottivo di Undici ma qualcosa di sconvolgente potrebbe nascondersi dietro questa misteriosa sparizione.



Nel frattempo ecco i titoli dei primi episodi:



- Chapter 1: The Hellfire Club

- Chapter 2: Tick Toc Mr. Clock

- Chapter 3: You Snooze You Lose

- Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey



Il cast di Stranger Things comprende Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers e David Harbour nel ruolo dello sceriffo Hopper. Il giovane cast include Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer e Charlie Heaton. In Stranger Things 4 potrebbe tornare un personaggio controverso dello show. La serie ha ottenuto grande successo sin dal suo esordio sulla piattaforma streaming di Netflix. Un successo che ha convinto la produzione a realizzare altre stagioni, inizialmente non previste.



Scoprite la nostra recensione della terza stagione di Stranger Things per prepararvi al ritorno dello show dei fratelli Duffer.