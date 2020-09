Stranger Things 4 torna sul set: ecco quando inizieranno le riprese

È dallo scorso 13 marzo, quando Netflix ha messo in pausa la produzione, che attendiamo questa notizia e finalmente è arrivata: Stranger Things 4 sta per tornare sul set e la data è più vicina di quanto pensiate.

L'amatissima serie in stile vintage ripartirà il 28 settembre, tra poco meno di dieci giorni, e a darne la notizia è il portale Deadline, che però sottolinea che in un periodo di incertezze come questo la data potrebbe subire qualche variazione nel caso in cui si verifichino imprevisti. Nonostante ciò, il fatidico giorno è stato fissato.

Quando all'inizio dell'anno le riprese erano state interrotte, il cast era tornato sul da pochissime settimane, tanto che si era proceduto solo alla tavola rotonda per la prima lettura dei copioni. In questi mesi di pausa forzata, i fratelli Duffer e gli sceneggiatori ne hanno approfittato per perfezionare i dettagli della stagione 4, terminando le sceneggiature dei vari episodi lo scorso giugno.

Nell'attesa di saperne di più, ecco le 5 cose che vorremmo assolutamente vedere in Stranger Things 4, tra cui di sicuro una lunga parentesi su Hopper, il cui destino, secondo David Harbour, è stato uno dei primi punti fermi di Stranger Things.