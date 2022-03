Stranger Things 4: il trailer anticipa un futuro prequel negli Anni '50?

Da quando i Duffer Brothers hanno annunciato le date della quarta stagione di Stranger Things e il fatto che la quinta sarà l'ultima, i fan sono stati colti dalla malinconia. Ma allo show principale dovrebbero anche seguire prequel e spin-off e uno di questi potrebbe essere ambientato negli Anni '50, come anticipa un trailer.

Nonostante la lettera aperta pubblicata dai Duffer Brothers sulla fine di uno degli show più amati e più importanti per il colosso Netflix, diversi mesi ci dividono ancora dalla conclusione. Nel comunicato infatti, i Duffer hanno spiegato perché la quinta di Stranger Things sarà l’ultima, ma hanno anche rese note le due finestre di distribuzione di Stranger Things 4, che sarà la più ricca e densa mai vista e sarà per questo divisa in due blocchi di episodi, con un minutaggio pressoché raddoppiato. Diversi teaser hanno affrontato i quattro, principali archi narrativi che troveremo nei nuovi episodi, divisi come sono i vari protagonisti della serie: “Non più a Hawkins”. Ma uno dei filmati potrebbe aver anticipato la trama del primo prequel in via di sviluppo.

Nella lettera dei Duffer, si leggeva infatti un passaggio che preannunciava l’intenzione di ampliare l’universo narrativo del Sottosopra, che sembra prestarsi molto bene a una ricorrenza del soprannaturale nel mondo reale con l’introduzione di nuovi personaggi vittime del Demogorgone. Queste le parole dei Fratelli: “Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate a questo mondo. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati”. Ora, gran parte della sua fortuna, lo show lo deve alle sue ambientazioni. Vale a dire a quei bellissimi Anni ’80 così fedelmente riprodotti nel vestiario, nelle musiche e nelle insegne al neon.

Ma una piccola cittadina come Hawkins si presterebbe perfettamente alle ambientazioni della provincia americana d’Anni ’50. A farlo pensare, un teaser in particolare noto come Creel House. Il filmato inizia mostrando una famiglia felice che si trasferisce in una tipica casetta del primissimo dopoguerra. Le immagini prendono poi una svolta horror e ci proiettano direttamente negli Anni ’80: la casa è ormai abbandonata e un orologio a pendolo compare nel Sottosopra per poi andare in frantumi. Che la famiglia in questione possa essere o meno la protagonista di un primo prequel in lavorazione, già di per sé l’orologio a pendolo ha un valore molto simbolico, suggerendo che quanto successo ai Byers possa essere già capitato a Hawkins nel passato, rendendola quel centro nevralgico del paranormale che già le passate stagioni hanno suggerito.

Sappiamo che l’intenzione dei Duffer è quella di sviluppare gli spin-off in contemporanea alla produzione della quinta stagione, così da non incorrere in rotture del canone, ma anzi preparando il futuro del franchise e gettando le basi degli spin-off già nel finale dello show principale. Voi come ce lo vedreste uno Stranger Things ambientato negli Anni ‘50? E come avete preso la notizia della fine dello show? Ditecelo nei commenti!