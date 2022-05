Stranger Things 4: trailer finale della serie Netflix, la guerra nel Sottosopra ha inizio!

Netflix ha diffuso pochi minuti fa il trailer finale di Stranger Things 4, quarta stagione della serie hit che arriverà questa settimana sulla piattaforma digitale dopo un'attesa di circa tre anni dall'ultima volta. La quarta stagione, come noto, verrà distribuita da Netflix in due tronconi, i primi sette episodi il 27 maggio e i restanti a luglio.

Mentre abbiamo già visto i primi 8 minuti di Stranger Things 4, questo trailer finale la campagna promozionale entra nel vivo e ci accompagnerà in questa settimana che culminerà appunto venerdì prossimo con l'arrivo della prima parte di questa stagione che si preannuncia entusiasmante; il trailer stesso anticipa un'incursione dei nostri protagonisti nel Sottosopra, segno che la guerra tra i due mondi è inevitabile (dove probabilmente Eleven avrà ancora una volta un ruolo centrale).

La quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di ciò che è accaduto, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente delicato arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Netflix inoltre ha reso noto da quanti episodi saranno composte le due parti della stagione 4: il volume 1 che debutterà il prossimo 27 maggio includerà le prime 7 puntate, mentre il volume 2 in arrivo il 1° luglio porterà la stagione verso la conclusione con gli episodi 8 e 9.

L'ultimo episodio di Stranger Things 4 durerà più di due ore, un vero e proprio film scritto e diretto dagli stessi Matt e Ross Duffer, che farà da preludio alla quinta e ultima stagione di Stranger Things!



