Stranger Things 4, finalmente il trailer: Netflix è pronta per tornare a Hawkins

In occasione dei festeggiamenti per lo Stranger Things Day, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione della popolare serie televisiva di fantascienza.

Come rivelato nel filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, la quarta stagione avrà un balzo temporale di sei mesi e Undici è diventata una ragazza californiana: in una lettera che viene letta come narrazione, la ragazza racconta i sui suoi piani per rivedere Mike e condividere insieme a lui "la migliore vacanza primaverile di sempre" - anche se a giudicare dal trailer, è assai probabile che le cose non andranno come sperato: le anticipazioni precedenti per la tanto attesa stagione 4, posticipata dalla pandemia, avevano rivelato che l'amato Hopper di David Harbour è vivo e vegeto (in Russia), mentre l'Hawkins Laboratory (o una struttura molto simile) sembra essere tornata in attività, guidata dallo scienziato pazzo Martin Brenner.

Il filmato non rivela una data d'uscita per Stranger Things 4, dunque ci limitiamo a ricordare che la serie debutterà nel corso del 2022. Oltre al cast ormai consolidato, per quanto riguarda i volti nuovi i prossimi episodi includeranno la partecipazione di Robert "Freddy Krueger" Englund, che interpreterà un minaccioso malato mentale, e Tom Wlaschiha (Game of Thrones), che interpreta uno dei russi che hanno in custodia il "defunto" Jim Hopper.

