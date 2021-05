Stranger Things 4, il nuovo teaser svela il ritorno di un villain! "Stai ascoltando, 11?"

Come anticipato nelle scorse ore, il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il nuovo teaser ufficiale della quarta, attesissima stagione di Stranger Things, la serie tv creata dai fratelli Duffer.

Quasi 15 mesi dopo il primo teaser dei nuovi episodi, i fan possono avere finalmente un nuovo assaggio della prossima stagione, la cui produzione è stata interrotta dalla pandemia. Il secondo trailer, che potete trovare all'interno della news, sembra anticipare il presunto ritorno del dottor Martin Brenner, interpretato da Matthew Modine, e parrebbe essere ambientato presso l'Hawkins National Laboratory, dove Brenner ha allevato, addestrato ed eseguito esperimenti su bambini con capacità psicocinetiche, tra cui Undici (Millie Bobby Brown), alla quale è dedicato il titolo del teaser.

Alla fine del filmato, mentre la cinepresa si ferma davanti ad una porta con il numero 11, si sente il dottor Brenner (la cui faccia non si vede mai) chiedere: "Stai ascoltando, Undici?". Non è chiaro se si tratti di un flashback, di un sogno o se Undici stia usando le sue capacità telecinetiche per trovare Brenner nel presente, ma sebbene inizialmente il dottor Brenner sembrava essere stato ucciso dal Demogorgon nella prima stagione, è stato suggerito nelle stagioni 2 e 3 che potrebbe essere ancora vivo, e ora il teaser sembrerebbe confermarlo.

Anche il primo trailer della quarta stagione di Stranger Things, pubblicato il 14 febbraio 2020, aveva anticipato il ritorno di un altro personaggio della serie che si temeva fosse morto, lo sceriffo Hopper di David Harbour. "Siamo entusiasti di confermare ufficialmente che la produzione di Stranger Things 4 è in corso - e ancora più entusiasti di annunciare il ritorno di Hopper", scrissero all'epoca i creatori della serie, i Duffer Brothers.

Rimanete con noi per tutti gli approfondimenti del caso, Stranger Things 4 sta arrivando!